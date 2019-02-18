وزير الخارجية يطلع رئيس البرلمان الأيرلندى على جهود مصر بمجال العمل الأهلى

كتب أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الاثنين، "شون أوفيريل" رئيس البرلمان الأيرلندى، وذلك خلال زيارته الحالية لأيرلندا للاحتفال بمرور 40 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء رؤية مصر حول مختلف أوجه العلاقات مع أيرلندا وسبل تعزيزها على كل الأصعدة، حيث أعرب عن ترحيبه بالنتائج الإيجابية لزيارة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى إلى أيرلندا فى سبتمبر 2018 على رأس وفد برلمانى مصرى، وما أسفرت عنه من تدشين مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية/الأيرلندية، والتى من شأنها أن تكون لبنة قوية لفهم مشترك وتعاون برلمانى متميز، وكذا بنتائج زيارة وزير الدولة للتجارة والأعمال الأيرلندى إلى مصر فى ديسمبر 2018.

هذا وأوضح حافظ أن الوزير شكرى تطرق إلى مبادرة رئيس الجمهورية بإعادة النظر فى القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، مستعرضاً الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية من أجل العمل على تمكين مؤسسات المجتمع الأهلى من القيام بدورها كشريك أساسى فى التنمية.

ومن جانبه، رحب رئيس البرلمان الأيرلندى بزيارة الوزير شكرى، معربا عن تطلعه لأن تمثل تلك الزيارة نقطة انطلاقة حقيقية فى العلاقات الثنائية، ومؤكداً على الحرص على البناء عليها واستثمارها، بما يعزز مختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

وفى ختام تصريحاته أشار حافظ إلى أن الوزير شكرى قدم التهنئة لرئيس البرلمان الأيرلندى بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لعقد أولى جلسات البرلمان الأيرلندى العريق.