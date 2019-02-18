وزير الاتصالات يفتتح مكتبى بريد ويتفقد العمل بسنترال أسوان

كتبت هبة السيد

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عدداً من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بمحافظة أسوان؛ حيث قام الوزير والمحافظ يرافقهما عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بافتتاح مركز خدمات السد العالي غرب، ومركز خدمات أبو الريش قبلي بعد تطويرهما وتحويلهما إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة.

وخلال الجولة الافتتاحية؛ استمع الدكتور عمرو طلعت إلى أراء المواطنين المتواجدين داخل المركزين، ووجه العاملين نحو بذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين وإنجاز العمل في وقت قياسي بمنتهى الكفاءة والفعالية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن البريد المصري يشهد عهدا جديدا من التطوير وتقديم عدد كبير من الخدمات اللوجستية التي تهم المواطنين في ظل الانتشار الجغرافي الكبير لمكاتب البريد المصري التي تمتد إلى كافة القرى والنجوع لتقديم خدمات بريدية ومالية متكاملة، مؤكدا أن البريد المصري يحظى بثقة المواطنين نظرا لريادته التاريخية في تقديم هذه الخدمات بالإضافة إلى الخدمات التي تم استحداثها بالتعاون مع معظم الجهات والوزارات في الدولة مما أهل البريد المصري ليصبح منصة لتقديم عدد من الخدمات الحكومية المقدمة لمختلف فئات المجتمع.

وقال عصام الصغير إن هذا الافتتاح يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وميسر من خلال 4000 فرع منتشرين في جميع انحاء الجمهورية؛ مشيراً إلي أن مراكز الخدمات البريدية تقدم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية للمواطنين على مدار اليوم بكل سهوله ويسر وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة، حيث يستطيع المواطن من خلالها سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومي وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز هذا بالإضافة إلي العديد من الخدمات البريدية الأخرى.

هذا ويقع مركز خدمات السد العالي غرب الذي تم افتتاحه اليوم على مساحة 131 متر مربع وبه 9 شبابيك لتقديم الخدمات للمواطنين بالإضافة إلى شباك مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل بالمركز عدد من الموظفين المدربين على أعلى مستوي لتقديم جميع الخدمات للعملاء بكفاءة عالية، بينما يقع مركز خدمات أبو الريش قبلي على مساحة 136 متر مربع وبه 10 شبابيك لتقديم الخدمات للمواطنين بالإضافة إلي شباك لذوي الاحتياجات الخاصة، ويخدم ما يقرب من 25 ألف نسمة ويقدم جميع الخدمات.

جدير بالذكر أن منطقة بريد أسوان تضم 158 مكتب بريد منتشرة على مستوى المحافظة لتقديم خدمات البريد المصري لمواطني أسوان.

كما افتتح الدكتور عمرو طلعت واللواء أحمد إبراهيم يرافقهما المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات مركز مبيعات الشيخ هارون التابع لسنترال أسوان الرئيسي للشركة المصرية للاتصالات وذلك لخدمة مناطق الشيخ هارون، والمحمودية، وكيما، والسيل الجديد، والصداقة الجديدة، بطاقة استيعابية تبلغ 15 ألف مشترك، ويقدم المركز جميع خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات.

كما قام الوزير ومحافظ أسوان يرافقهما المهندس عادل حامد بتفقد سير العمل بسنترال أسوان الرئيسي للوقوف على أحدث التقنيات التي يتم استخدامها بالسنترال والقدرة الاستيعابية له من الخطوط الأرضية والشبكات والتعرف على الخدمات التي يقدمها المركز للجمهور مثل استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الجديدة، وبيع الخواص المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلى والمباشر والدولي، والتلغراف والفاكس، وكذلك بيع الكروت المنزلية وكروت كبائن التليفونات العامة، والاستعلام وتحصيل الفواتير، كما يتم من خلال المركز تقديم خدمات الانترنت والمحمول.

كما تفقد الوزير والمحافظ بث حي لإحدى جلسات وحدة التشخيص عن بُعد بمستشفى الصداقة بالمحافظة مع مستشفى القصر العيني بالقاهرة؛ وهى منظومة تكنولوجية رائدة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تبنتها الدولة في مبادرة رئاسية قومية كبرى لتوفير عدد 300 وحدة للتشخيص عن بعد يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، كأسلوب أمثل لعلاج الحالات الصحية في المناطق النائية والبعيدة والمهمشة بدلًا من التكاليف الباهظة التي يتحملها المواطنون في السفر والانتقال للوصول إلى المراكز الطبية الكبرى؛ مما يسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ويوفر حياة كريمة للمواطنين.

والوحدة عبارة عن منظومة متكاملة تضم وحدة اتصال مرئي وسمعي تساعد في نقل المعلومات الطبية اللازمة للتشخيص وتعتمد بشكل كامل علي نظام الاتصال والبث المباشر للصوت والصورة من خلال تقنيات الحوسبة السحابية، وباستخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، بالإضافة لأجهزة طبية متخصصة للكشف عن الأمراض الجلدية والباطنية وأمراض الأنف والأذن والحنجرة مع إمكانية الكشف علي الأسنان وأمراض رمد العيون وأمراض القلب والجلدية.​