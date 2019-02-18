video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الاتصالات يفتتح المؤتمر الإقليمى لمؤسسة مجتمع الاتصالات بمحافظة أسوان

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:53 ص
وزير الاتصالات يفتتح المؤتمر الإقليمى لمؤسسة مجتمع الاتصالات بمحافظة أسوان وزير الاتصالات عمرو طلعت
كتبت هبة السيد - ندا سليم
إضافة تعليق
يفتتح المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاثنين بمحافظة أسوان، المؤتمر الإقليمى لمؤسسة مجتمع الاتصالات الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع جامعة أسوان بحضور عدد من قيادات القطاع، كما يشهد الوزير توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع محافظة أسوان خاصة بالتنمية الشاملة والمستدامة والتشخيص عن بعد.
 
كما يفتتح الوزير عددا من المشروعات التكنولوجية خلال الزيارة منها مركز للخدمات البريدية فى إطار خطة تطوير مكاتب الهيئة التى تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بحضور عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، كما يتفقد الوزير أحد السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات بحضور عدد من قيادات الشركة وعلى رأسهم عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة الجديد.
 
وتأتى الزيارة أيضا فى إطار سلسلة من الزيارات يقوم بها الوزير للعديد من المحافظات كان آخرها تفقد المنطقة التكنولوجية بمحافظة بنى سويف وافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التكنولوجية بمحافظة دمياط الشهر الماضى.
 
وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وهي واحدة من الأولويات الرئيسية للوزارة وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، وتقوم هذه الجهود بتعزيز الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتصالات: المنصة الإلكترونية استجابة مصر لدعم دول أفريقية

وزير الاتصالات الأسبق: التحول الرقمى انتقل من الأجهزة لشرائح إلكترونية

"الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

وزير الاتصالات اسوانعمرو طلعتمجتمع الاتصالاتجامعة اسوان




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة