وزير الاتصالات يفتتح المؤتمر الإقليمى لمؤسسة مجتمع الاتصالات بمحافظة أسوان

كتبت هبة السيد - ندا سليم

يفتتح المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاثنين بمحافظة أسوان، المؤتمر الإقليمى لمؤسسة مجتمع الاتصالات الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع جامعة أسوان بحضور عدد من قيادات القطاع، كما يشهد الوزير توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع محافظة أسوان خاصة بالتنمية الشاملة والمستدامة والتشخيص عن بعد.

كما يفتتح الوزير عددا من المشروعات التكنولوجية خلال الزيارة منها مركز للخدمات البريدية فى إطار خطة تطوير مكاتب الهيئة التى تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بحضور عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، كما يتفقد الوزير أحد السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات بحضور عدد من قيادات الشركة وعلى رأسهم عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة الجديد.

وتأتى الزيارة أيضا فى إطار سلسلة من الزيارات يقوم بها الوزير للعديد من المحافظات كان آخرها تفقد المنطقة التكنولوجية بمحافظة بنى سويف وافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التكنولوجية بمحافظة دمياط الشهر الماضى.

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وهي واحدة من الأولويات الرئيسية للوزارة وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، وتقوم هذه الجهود بتعزيز الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.