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وزير الاتصالات يعلن عزم فودافون سداد 5.5 مليار جنيه أرباح للمصرية للاتصالات

الإثنين، 18 فبراير 2019 07:40 م
وزير الاتصالات يعلن عزم فودافون سداد 5.5 مليار جنيه أرباح للمصرية للاتصالات عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد
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وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية للحصول على أرباحها  المحتجزة من شركة فودافون، حيث ستسدد الأخيرة بموجب الاتفاق نحو 5 ونصف مليار جنيه  للمصرية للاتصالات، تمثل 82% فى الأرباح المودعة لدى فودافون.، على أن يتم صرف الأرباح كالتالي: مبلغ 4.8 مليار جنيه مصري في مارس 2019، ومبلغ 0.7 مليار جنيه مصري في يونيو 2020.
 
تم توقيع الاتفاق بحضور الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات عادل حامد، والرئيس التنفيذى لفودافون ألكسندر فرومان، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
 
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن المصرية للاتصالات حصلت على نحو 8 مليارات جنيه أرباحا من فودافون منذ شراء حصتها الرابحة فى الشركة، والتى تقدر بنحو 45% من فودافون مصر. 
 
 

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