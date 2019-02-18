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وزير الاتصالات: تطبيق الذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء يرتبط بأبعاء اقتصادية واجتماعية

الإثنين، 18 فبراير 2019 12:16 م
وزير الاتصالات: تطبيق الذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء يرتبط بأبعاء اقتصادية واجتماعية وزير الاتصالات عمرو طلعت
كتبت هبة السيد - ندى سليم
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مؤتمر اليوم يحمل بعد فاعل فى تطور الأمم اجتماعيا واقتصاديا، ويعكس التفاعل اللازم للنهضة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الاقتصادى للشركات التى ترعى هذا المحفل والقطاع الحكومى إذ لا يتأتى لأى جولة نهضة تكنولوجية دون أن ترعاه وتستوعب أهميته.
 
وأضاف طلعت فى كلمته على هامش مؤتمر المؤتمر الإقليمى الثانى لمؤسسة مجتمع الاتصالات، أن الوزارة مهتمة فى تحفيز واستمرار تلك العلاقة، لافتا إلى أن المنتدى سيناقش تكنولوجيا الجيل الخامس وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى، حيث تربط تلك الموضوعات أبعاد اقتصادية وتنمية وما يتعلق بريادة الأعمال ونبحث مردودا على التنمية ومؤتمر أكثر تقدما عبر التكنولوجيا. 
 
ويفتتح الوزير عددا من المشروعات التكنولوجية خلال الزيارة منها مركز للخدمات البريدية فى إطار خطة تطوير مكاتب الهيئة التى تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بحضور عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، كما يتفقد الوزير أحد السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات بحضور عدد من قيادات الشركة وعلى رأسهم عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة الجديد.
 
وتأتى الزيارة أيضا فى إطار سلسلة من الزيارات يقوم بها الوزير للعديد من المحافظات كان آخرها تفقد المنطقة التكنولوجية بمحافظة بنى سويف وافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التكنولوجية بمحافظة دمياط الشهر الماضى.

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