وزير الاتصالات: إطلاق بوابة محافظة أسوان للتنمية الشاملة قريبا.. صور

كتبت هبة السيد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توقيع عددا من البروتوكولات والاتفاقيات بديوان عام المحافظة، منها اتفاقية لميكنة كافة أعمال ديوان محافظة أسوان بما يسهم فى تيسير الخدمات للمواطنين وحوكمة أعمال المحافظة، إضافة إلى توقيع بروتوكول "التشخيص عن بعد" للمواطنين فى المناطق المهمشة عبر ربط وحدات الرعاية الصحية بالمستشفيات المركزية التابعة لوزارة التعليم العالى ووزارة الصحة للحصول على رعاية صحية عالية المستوى .





كما شهد الوزير والمحافظ توقيع اتفاق آخر لتمكين وتدريب المرأة على الشمول المالى ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم رواد الأعمال فى المحافظة لدعم وتحفيز ريادة الأعمال والفكر الحر وتدريب شباب المحافظة على العمل الإبداعى.