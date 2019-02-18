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وزير الإعلام السعودى ينفى نية الأمير محمد بن سلمان شراء نادي مانشستر يونايتد

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:56 ص
وزير الإعلام السعودى ينفى نية الأمير محمد بن سلمان شراء نادي مانشستر يونايتد وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة
كتب : حسام الشقويرى
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نفى وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلامية عالمية عن نية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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ونشر الشبانة تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر امس قال فيها: "الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماما. فحقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".

 

 


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ولي العهد السعودي

مانشستر يونايتد

الأمير محمد بن سلمان




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