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وزير الأوقاف: الرئيس يتابع ملف الوقف ولن أخصص أرض لأى مخلوق ولو قطعوا ذراعى

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:38 م
وزير الأوقاف: الرئيس يتابع ملف الوقف ولن أخصص أرض لأى مخلوق ولو قطعوا ذراعى الدكتور محمد مختار جمعة
نور على
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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أنه سيتقدم بتعديل تشريعى للبرلمان يتضمن أن يكون الإيجار فى العقارات السكنية المملوكة للأوقاف بالقيمة السوقية العادلة، مضيفا أن: "مال الوقف هو مال ربنا".

ووجه حديثه للنواب خلال اجتماع لجنة الشئون العربية اليوم: "نضع الأمر فى أعناقكم ولن نرمى أحد فى الشارع ومفيش حد هسيب مسكنه".

وأعلن وزير الأوقاف أنه لن يتم تجديد أى عقد أراضي زراعية اعتبارا من العام الزراعى المقبل إلا بالقيمة السوقية العادلة، خاصة أن القانون الحالي يسمح له بذلك، مضيفا "اللى عاجبه عجبه.. والأمر نفسه بالنسبة للأراضي الفضاء، ولن يتم تأجيرها إلا بالقيمة السوقية حتى يتم صرف تلك الأموال على الصحة والتعليم والفقراء، ويمكن أن تتضاعف أموال الوقف، ويمكن لأموال الأوقاف أن تتضاعف 100 ضعف ".

وشدد الوزير على أنه لا يستطيع أى أحد "اللعب" بأموال الأوقاف أو العودة بها إلى الخلف؛ حتى لو لم يستمر وزيرا، مرجعا ذلك إلى المنظومة التى وضعت لإدارة الوقف إضافة إلى دعم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للوزارة عبر خطاب لها يمنع بيع أى قطعة من الأوقاف، مستطردا "أعفانا الرئيس من الضغوط التى كانت تمارس علينا، ولم يعد هناك مخلوق أو جهة تضغط علينا".

وأضاف أن الرئيس يتابع بنفسه الملف بكل تفاصيله، لافتا إلى أن هناك خطابا من الرئيس يؤكد فيه أنه "ممنوع بيع أى قطعة وقف لإعفائنا من التعرض لأى ضغوط" مضيفًا:"مفيش أى جهة هتضغط علينا لمخالفة هذه القواعد لأن ربنا موجود ولا نخاف إلا منه".

وقال منذ أن توليت الوزارة لم يحدث تخصيص لشقة أو متر أرض لمخلوق تحت أى ذريعة، مضيفا اللى عنده حاجة عكس ذلك يقدمها ولن:"أخصص لأى مخلوق ولو قطعوا ذراعى".

 

 


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