قالت وزيرة الخارجية الكدنية كريستيا فريلاند إن كندا سوف تستمر في الاجتماع مع الدول ذات التفكير المماثل لأنها تهدف إلى سد الفجوة بين الدول في وقت يتصاعد فيه التوتر الدولي ، مشددة على أن النهج ضروري لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد.
وأضافت فريلاند ، في مؤتمر صحفي أثناء إختتام مشاركتها في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الأحد ، "إن هذا النهج ضروري لأن كندا تسعى جاهدة إلى تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد ، ونعتقد أيضا أننا بحاجة إلى جمع تحالفات محددة حول قضايا محددة".
وتابعت " إن مجموعة (ليما) ساعدت في تمكين معارضة فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو ، وساعدت المجموعة في الإعلان عن خوان جوايدو كقائد شرعي للبلاد ، كمنافس لإسقاط نظام مادورو ، وهناك الآن قائمة طويلة جداً من الدول التي اعترفت بخوان خوايده كرئيس مؤقت ، وإن هذه علامة على أن المجتمع الدولي يتحد حول الديمقراطية في فنزويلا".
وقالت "إن كندا لا ينبغي لها أن تقود المعركة ضد مادورو ، فهذه عملية يقودها شعب فنزويلا ، ومهمتنا كمجتمع دولي هي دعمهم".
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