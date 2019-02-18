وأضافت فريلاند ، في مؤتمر صحفي أثناء إختتام مشاركتها في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الأحد ، "إن هذا النهج ضروري لأن كندا تسعى جاهدة إلى تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد ، ونعتقد أيضا أننا بحاجة إلى جمع تحالفات محددة حول قضايا محددة".

وتابعت " إن مجموعة (ليما) ساعدت في تمكين معارضة فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو ، وساعدت المجموعة في الإعلان عن خوان جوايدو كقائد شرعي للبلاد ، كمنافس لإسقاط نظام مادورو ، وهناك الآن قائمة طويلة جداً من الدول التي اعترفت بخوان خوايده كرئيس مؤقت ، وإن هذه علامة على أن المجتمع الدولي يتحد حول الديمقراطية في فنزويلا".

وقالت "إن كندا لا ينبغي لها أن تقود المعركة ضد مادورو ، فهذه عملية يقودها شعب فنزويلا ، ومهمتنا كمجتمع دولي هي دعمهم".