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خلال افتتاح مهرجان أسوان الدولى..

وزيرة الثقافة: مشاركة 23 فرقة من مختلف الدول بمهرجان أسوان رسالة أمان للعالم

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:17 ص
وزيرة الثقافة: مشاركة 23 فرقة من مختلف الدول بمهرجان أسوان رسالة أمان للعالم
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
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أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على أن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية زخماً ثقافياً وفنياً هائلاً من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن الإحتفال بمهرجان تعامد الشمس، وذلك بدءاً من 17 فبراير وحتى 22 فبراير، مؤكدة على أهمية هذه الأنشطة المتنوعة التى تجوب مختلف أنحاء المحافظة وسط مشاركة كبيرة من 23 فرقة للفنون الشعبية يمثلون مختلف الدول الأجنبية والعربية والإفريقية، مما يعتبر بمثابة رسالة هامة للعالم أجمع بما تشهده مصرنا الحبيبة من حالة الأمن والأمان ومواجهة مباشرة لكافة دعاوى التطرف.
 
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وأشارت وزيرة الثقافة، خلال افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، بمسرح فوزى فوزى، إلى أن هذه الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة التى تنظمها الوزارة بمحافظة أسوان تأتى متواكبة مع رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى، وتمهيداً لإستضافة أسوان لمنتدى الشباب العربى الإفريقى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مارس المقبل.
 
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في حين  أوضح اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أن المحافظة تمتلك من المقومات الكبيرة التى تجعلها جاهزة لاستقبال السائحين والزائرين من مختلف الجنسيات بكافة دول العالم ، فضلاً عن حالة الاستقرار والأمان التى تشهدها عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة الإفريقية، مؤكداً على أن هذا ما لمسناه أثناء إنطلاق مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون من خلال تنظيم ديفيليه المراكب الشراعية على صفحة نهر النيل الخالد، والذى شهد تفاعلا كبيرا من السائحين المتواجدين بأسوان سواء على متن الفنادق العائمة أو أثناء جولاتهم بالمدينة السياحية، بجانب تفاعل مواطنى أسوان أيضاً وهو الذى يعكس روح التقارب والصداقة بين دول العالم على أرض هذه المحافظة العريقة. 
 
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كما قدم الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، شكره لمحافظ أسوان وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة على التعاون والتسهيلات المختلفة التى تم تقديمها لإنجاح فعاليات هذه المهرجانات العديدة، مؤكداً على أن أسوان تحتضن كافة الثقافات والفنون وهو ما يتجسد بالمشاركة الواسعة فى فعاليات مهرجان تعامد الشمس بما يليق مع مكانة هذه المحافظة وتاريخها المشرف، مشيرا إلى أن الفرق المشاركة فى الفعاليات هى أندونيسيا والكونغو وغانا وتوجو والسودان وموريشيوس وكينيا واليونان والأردن وفلسطين والجزائر والمغرب وبولندا والصين والعريش والشلاتين ومطروح وبورسعيد وسوهاج والأقصر وأسوان وتوشكى والسباعية للإنشاد الدينى. 
 
كما ضم حفل افتتاح المهرجان افتتاح أيضا لمعرض المشغولات اليدوية والبيئية لعارضات المحافظة من الأسر المنتجة والذى يضم العديد من المشغولات التى تجسد الطراز والطابع الأسوانى. 

 

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