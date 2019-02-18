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وزيرة البيئة تستعرض نتائج مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف الـ 24 لاتفاقية تغير المناخ

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:17 م
وزيرة البيئة تستعرض نتائج مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف الـ 24 لاتفاقية تغير المناخ الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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استعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع الخامس للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية نتائج مشاركة مصر فى مفاوضات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ ببولندا (COP 24)، خاصة دور مصر فى المفاوضات المتعلقة بالتمويل مشيرة إلى أن مصر حققت ظهورا سياسيا غير مسبوق في هذا المؤتمر من خلال رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين، بالإضافة إلى رئاسة المجموعة الأفريقية، وتولى وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الألمانى مهمة تسهيل مفاوضات التمويل.
 
وقالت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إن ملف التمويل كان الشق الأهم للدول النامية فى مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP 24، وكانت لديها ثقة كبيرة في مصر  للوصول لاتفاقات منصفة، مضيفة أن الرئيس الحالى لمؤتمر تغير المناخ طلب من مصر باعتبارها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجي الاجتماع للتباحث حول آليات الربط بين مسار اتفاقيتى تغير المناخ والتنوع البيولوجى.
 
من جانبه، قال السفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة إن وزيرة البيئة لعبت دورا هاما في دعم رئاسة مصر لمجموعة ال 77 والصين، من خلال استضافة مصر لاجتماع المجموعة قبل مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية التغيرات المناخية COP 24، لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.
 
عقد الاجتماع الخامس للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة وزيرة البيئة وبحضور السفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة وأعضاء المجلس من ممثلي وزارات الخارجية والدفاع والأمن القومى والموارد المائية والرى والزارعة واستصلاح الاراضى والكهرباء والبترول والتعاون الدولى والمالية والتخطيط والداخلية والنقل والطيران المدني والبحث العلمي ووزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والاتحاد العام للجمعيات الأهلية واتحاد الصناعات المصرية ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من الخبراء الوطنيين فى مجال تغير المناخ.
 
 

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