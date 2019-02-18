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وزارة الهجرة تطالب بمراعاة أبعاد الأمن القومى فى نشر مشاكل تخص المصريين بالخارج

الإثنين، 18 فبراير 2019 12:31 م
وزارة الهجرة تطالب بمراعاة أبعاد الأمن القومى فى نشر مشاكل تخص المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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أهابت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجميع وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة والموضوعية ومراعاة أبعاد الأمن القومى فى نشر أية "ادعاءات" تصل إليهم بمشاكل تخص المصريين بالخارج والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة أولا للتأكد من صحة المعلومات قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، حيث إنه قد تم رصد خلال الفترة الأخيرة محاولات ادعاء لمشاكل تخص المصريين فى بلدان مختلفة لم يتم إبلاغ وزارتى الهجرة أو الخارجية بها.
 
وأكدت وزارة الهجرة، فى بيان لها ،  أنها على تواصل دائم مع المصريين بالخارج، من خلال القنوات الشرعية لها على وسائل التواصل الاجتماعى أو الموقع الرسمى للوزارة وكذلك الخط الساخن والبريد الإلكترونى لتلقى الشكاوى، كما يلى :-
 
- الخط الساخن: 19787
- رقم التليفون:٠٢٣٣٠٣٦٤٣٦  
- من خارج مصر: ٠٠٢٠٢٣٣٠٣٦٤٣٦
- الفاكس: ٣٣٠٣٦٤٣٧
- البريد الإلكتروني: egyptiansabroad@mome.gov.eg
‏- egyptiansabroad@emigration.gov.eg
‏- Egyptiansabroad.moe@gmail.com
‏- Facebook official page: Ministry of State for Emigration and Egyptian Expatriates Affairs
‏- Twitter official account: MOEMIGEGY
 
كما أكدت وزارة الهجرة أنها مستمرة في تلقي المقترحات والشكاوى سواء من المواطنين أو وسائل الإعلام والتي تخص وقائع محددة، كي نتمكن من متابعتها بشكل دقيق ومستمر ومن ثم التعامل معها بالشكل المطلوب، مشيرة إلى ما ينشر دون ذلك ستتعامل معها الوزارة في صورة ادعاءات وشائعات هدفها إثارة البلبة في مرحلة هامة من عمر الوطن الذي في أمس الحاجة للاستقرار وعدم افتعال أية مشكلات.
 
 
 

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