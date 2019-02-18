وزارة التجارة الأمريكية تطالب فى تقرير لترامب بفرض رسوم كبيرة على السيارات

واشنطن (رويترز)

أكدت وزارة التجارة الأمريكية أنها أرسلت تقريرا أمس الأحد، إلى الرئيس دونالد ترامب توصى فيه بفرض رسوم كبيرة على السيارات المستوردة ومكوناتها، مما أطلق انتقادات حادة من قطاع صناعة السيارات حتى من قبل الكشف عن التقرير.

وقالت متحدثة باسم الوزارة مساء الأحد، إن الوزارة لن تكشف عن تفاصيل تقرير الأمن القومى الذى رفعه وزير التجارة ولبور روس للرئيس ترامب. جاء الإفصاح عن رفع التقرير قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة البالغة 270 يوما المقررة لذلك.

وأمام ترامب 90 يوما ليقرر ما إذا كان سيعمل بناء على توصيات التقرير التى يتوقع مسؤولون فى الصناعة أن تتضمن بعض الرسوم على الأقل على السيارات المجمعة بالكامل، أو على التقنيات والمكونات المرتبطة بالسيارات الكهربائية وذاتية القيادة والمتصلة بالشبكة والمستأجرة لفترة قصيرة.

وبالتزامن مع رفع التقرير للبيت الأبيض، أطلقت صناعة السيارات ما يُتوقع أن يكون أعنف حملة ضغط ضده.

وحذر القطاع من أن فرض رسوم قد تصل إلى 25 بالمئة على ملايين السيارات المستورة ومكوناتها سيضيف آلاف الدولارات على تكلفة السيارات وربما يؤدى إلى فقد مئات الآلاف من الوظائف فى شتى قطاعات الاقتصاد الأمريكي.