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وزارة الاتصالات وجامعة أسوان يوقعان بروتوكول لانشاء فرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات

الإثنين، 18 فبراير 2019 05:08 م
وزارة الاتصالات وجامعة أسوان يوقعان بروتوكول لانشاء فرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وجامعة اسوان
كتبت هبة السيد
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شهد  الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد إبراهيم ، محافظ أسوان ، اليوم ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في معهد تكنولوجيا المعلومات، وجامعة أسوان من أجل  انشاء فرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات بغرض تنمية مهارات الشباب من طلبة وطالبات وخريجي جامعة اسوان والمحافظات والمناطق المجاورة وتأهيلهم لسوق العمل وذلك داخل المنطقة المخصصة لاقامة مجمع التدريب والابداع التكنولوجي بجامعة اسوان .
 
وقع البروتوكول الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان ، وفي هذا السياق اكد الدكتور عمرو طلعت على أنه سيتم انشاء 8 فروع جديدة لمعهد تكنولوجيا المعلومات في المحافظات ، فيما أكد  اللواء أحمد ابراهيم عن تخصيص المحافظة 5 الاف متر لإنشاء فرع للمعهد باسوان.
 
 وتفقد الدكتور عمرو طلعت، واللواء أحمد إبراهيم ، يرافقهما الدكتورة هبة صالح ، مجموعة معامل متخصصة لدعم صناعة الإلكترونيات داخل جامعة أسوان في إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء عدد 13 معمل متخصص لتدريب طلبة وشباب الخريجين بمحافظة أسوان.
 
وخلال الافتتاح أكد الدكتور عمرو طلعت، على اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتهيئة البيئة الداعمة لتنمية صناعة الالكترونيات ودعم أنشطة البحث والتطوير في هذه الصناعة وذلك  في إطار الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، والتي تهدف إلى النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات من خلال السعي نحو زيادة المكون المحلي في المنتجات الالكترونية، ومضاعفة الصادرات المصرية منها، واعداد الكفاءات الشابة المتخصصة.

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