هندسة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول فى مسابقة الذكاء الاصطناعى

الإسكندرية أسماء على بدر

حصل فريق كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة ذكاء المستقبل، التي نظمها بنك الامارات دبي الوطني، بمشاركة 195 طالب، يمثلون 30 فريق من 7 جامعات، وبذلك يتأهل الفريق لعرض فكرتهم في يوم الابتكار، والذي ينظمه البنك في دبي الامارات.

جدير بالذكر، أن فريق جامعة الإسكندرية الفائز بالمركز الأول، من طلبة الفرقة الرابعة بقسم هندسة الحاسب والنظم، وهم "سعيد حمدي، سلمى محمد، محمد مراد، يوسف احمد"، كما حصل فريق الجامعة البريطانية بالقاهرة على المركز الثاني، وفريق الجامعة الأمريكية على المركز الثالث.