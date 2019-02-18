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هل يجوز للمرشح على مقعد أشمون تلقى التبرعات وبأى قدر؟

الإثنين، 18 فبراير 2019 06:30 ص
هل يجوز للمرشح على مقعد أشمون تلقى التبرعات وبأى قدر؟ الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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نص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 6 لسنة 2019 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى الدعاية فى الانتخابات التكميلية بدائرة أشمون بالمنوفية، على سقف المبلغ الذى يجوز للمترشح أن يتلقيه كتبرع للإنفاق على الدعاية الانتخابية، كما نص على الجهات التى يحظر للمرشح أن يتلقى منها التبرعات.

وقالت الهيئة فى قرارها وفقًا لنص القانون، للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب خمسة فى المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وعليه فإن للمترشح أن يتلقى مبلغ 25 ألف جنيه كحد أقصى للتبرع، حيث أن مبلغ الدعاية المحدد فى المرحلة الأولى هو 500 ألف جنيه، ويقل لمرحلة الإعادة إلى 200 ألف جنيه.

وتابع القرار، أنه يحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.

ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها والواردة بقرار الهيئة الصادر فى هذا الشأن.

ونص القرار على المحظورات أيضًا، حيث قال، ويحظر تلقى أيه مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أى شخص

1. شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى.

2. دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

3. كيان يساهم فى رأس ماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى.

4.شخص طبيعى أجنبى.

 


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