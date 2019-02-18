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هدوء لنشاط الرياح وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ولا أمطار حتى نهاية الأسبوع

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:46 ص
هدوء لنشاط الرياح وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ولا أمطار حتى نهاية الأسبوع الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع مع ارتفاع تدريجى طفيف بدرجات الحرارة بمعدل درجة ودرجتين على كافة الأنحاء، وهدوء نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية.

 

وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، المواطنين من تخفيف الملابس نظرا لبرودة الأجواء ليلا، فضلا عن توخى الحذر من الشبورة المائية التى تظهر من جديد فى الساعات الأولى من الصباح الباكر، مناشدا السائقين باتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.

 

ومن جانبه كشف محمود شاهين وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه لا أمطار على كافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع ، ويكون طقس "الويك إند" مستقر والأجواء تسمح للمواطنين بالخروج، لافتا إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة ستصل بنهاية الأسبوع 22 درجة.

 

 وأوضح وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، عن عودة الشبورة المائية على معظم الأنحاء خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية مناشدا السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.


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الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع وارتفاع درجات الحرارة

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