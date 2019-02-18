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هاشتاج "PUBG" يتصدر ترند تويتر بعد إيقاف اللعبة.. تعرف على السبب

الإثنين، 18 فبراير 2019 05:18 ص
هاشتاج "PUBG" يتصدر ترند تويتر بعد إيقاف اللعبة.. تعرف على السبب pubg
كتب محمد فيصل
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احتل هاشتاج PUBG  صدارة قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات تويتروذلك بعد أن تم  إيقاف  اللعبة .

 

وكانت الصفحة الرسمية للعبة "بابجى " ، حددت اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019 من الساعة 12 بتوقيت جرينتش، الثانية صباحاً حتى العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، إيقاف اللعبة بسبب بعض التعديلات على السيرفرات الخاصة باللعبة.

هاشتاج PUBG يتصدر ترند تويتر بعد إيقاف اللعبة (1)

واستقبل رواد موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" إيقاف اللعبة بنوع من السخرية بنشر صور كوميكس للانتظار لتشغيل اللعبة تعبر عن حالهم بدونها.

 

ومن المقرر أن تتركز التحديثات الجديدة على أداء سرعة اللعبة بعد تكرار الشكاوى التى تخص بطء السيرفرات.

 

أما التحديث الأهم فسيكون إضافة خاصية "مواجهة الزومبى"، حيث سيخوض اللاعب تحدى البقاء على قيد الحياة حتى شروق الشمس.

 

هاشتاج PUBG يتصدر ترند تويتر بعد إيقاف اللعبة (2)
 
وبحسب الشركة سيجلب التحديث الكثير من التغييرات على اللعبة، من بينها أسلحة جديدة وتحسينات متنوعة فى بيئة اللعب، فضلا عن معالجة بعض المشاكل التى يواجهها اللاعبون داخل اللعبة.

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هاشتاجPUBG

بوب جى

PubG

الزومبى

تحديثات لعبة بب جي




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