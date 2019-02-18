"نيكى" يرتفع لذروة شهرين بفضل محادثات التجارة الصينية الأمريكية

طوكيو (رويترز)

ارتفع المؤشر نيكى اليابانى إلى أعلى مستوى فى شهرين اليوم الاثنين مع تنامى شهية المستثمرين للمخاطرة وسط توقعات بأن تخفف أحدث محادثات بين الصين والولايات المتحدة حدة التوترات التجارية بين الاقتصادين الكبيرين.

وأغلق نيكى مرتفعا 1.82 % ليسجل 21281.85 نقطة، بعد أن لامس 21306.36 وهو أعلى مستوى للمؤشر القياسى منذ 18 ديسمبر

ولقيت بورصة طوكيو دعما من صعود الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، إذ أعلنت الولايات المتحدة والصين عن إحراز تقدم فى المفاوضات التى استمرت لخمسة أيام فى بكين الأسبوع الماضى. ويستأنف البلدان المحادثات فى واشنطن الأسبوع الجارى.

وارتفعت أسهم الشركات التى تستمد جزءا كبيرا من مبيعاتها من الصين. وزاد سهم كوماتسو للمعدات الصناعية 3.1 %وفانوك لصناعة الروبوت 2.9 % وهيتاشى لمعدات البناء 4.6 %.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.56 % ليصل إلى 1601.96 نقطة.