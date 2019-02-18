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نقابة البيطريين: أجرينا تعديلات بـ5 قوانين لتطوير قطاع الطب البيطرى

الإثنين، 18 فبراير 2019 06:18 م
نقابة البيطريين: أجرينا تعديلات بـ5 قوانين لتطوير قطاع الطب البيطرى النقابة العامة للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محمد شفيق، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن النقابة خلال عام ونصف، تمكنت من تحقيق طفرة وثورة تشريعية جديدة ،  حيث تم تقديم حزمة من مشروعات القوانين المعنية بالطب البيطرى لتواكب العصر، موضحا أن المجلس أجرى تحديث لقانون الصحة البيطرية وتقديم مشروع قانون بذلك لمجلس النواب، وأخر لحماية الحيوان، ومشروعي قوانين خاصة بالكادر.

وأضاف شفيق، في بيان صحفى ، أنه جارى حاليا الإنتهاء من قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، بالإضافة إلى متابعة النقابة بشكل جيد لكافة القوانين المتعلقة بالطب البيطرى والأطباء البيطريين، والتى تم طرحها بمجلس النواب، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بمذكرتين لرفض ووقف التوغل التشريعى لنقابات أخرى على حقوق الأطباء البيطريين، مثل قانون التحاليل الطبية.

فى السياق نفسه، قال الدكتور خالد العامرى  ، نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابة تشهد تحرك تشريعى بشكل قوى، حيث تقدمت النقابة بالقانون الخاص بالكادر للعامين بوزارة الزراعة، والذى حصل على موافقة مبدئية من لجنة الزراعة بمجلس النواب، بجانب قانون الصحة البيطرية والذى تم التقدم به مع قانون الزراعة الجديد لمجلس النواب أيضا، مشيرا إلى أنه تم إعداده بالاشتراك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين، ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومراكز البحوث، وبتمثيل لمديريات الطب البيطرى، وكليات الطب البيطرى.
 
وأضاف العامرى، هذا بجانب قانون حماية الحيوان، الموجود حاليا فى اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، وقانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، مؤكدا أنه فى حال الانتهاء من تلك القوانين، وإقرارها جميعا بموافقة من مجلس النواب، فسيحقق ذلك نقلة حقيقة فى الواقع البيطرى.

 


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