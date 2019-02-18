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نقابة الأطباء تقرر عدم قيد خريجى كليات الطب التى تدرس بلا مستشفى جامعى

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:49 م
نقابة الأطباء تقرر عدم قيد خريجى كليات الطب التى تدرس بلا مستشفى جامعى نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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قرر مجلس نقابة الأطباء، فى اجتماعه، عدم قيد خريجى كليات الطب الخاصة، التى يدرس الطلاب فيها دون وجود مستشفى جامعى ملكا خاصا بالكلية بعدد أسرة تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات على غرار المستشفيات الجامعية، بالنسبة للكليات التى لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.

وأضافت النقابة فى بيان، أن الكليات التى بدأت الدراسة بها، فتعطى فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاعها تبعا لقانون إنشاء الجامعات ولائحته التنفيذية، وإذا لم توفق أوضاعها بنفس القواعد السابقة خلال 3 سنوات من تاريخه، لن يتم قيد خريجيها.



 


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