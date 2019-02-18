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نائب وزير التعليم يناقش مسابقة العقود المؤقتة مع وكيل الوزارة بجنوب سيناء

الإثنين، 18 فبراير 2019 06:24 م
نائب وزير التعليم يناقش مسابقة العقود المؤقتة مع وكيل الوزارة بجنوب سيناء الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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ناقش محمد حامد عقل كيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء مع الدكتورمحمد عمر نائب الوزير وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين عبر الفيديو كنفرانس مسابقة العقود المؤقتة بحضور مصطفى الزغبى كيل المديرية ومديرى الإدارات النوعية بالمديرية،وما تم الانتهاء إليه بصدد المسابقة والعقبات واجهات المديريات أثناء الإعلان.

 

وقال نائب الوزير، إن آخر موعد لتلقى المستندات الورقية بمسابقة ( العقود الموقتة) سيكون يوم 21 فبراير الحالى وأن بداية العمل ستكون أول شهر مارس القادم، مضيفا أنه لا استثناءات فى التقديم وأن القواعد والشروط التى أعلنتها الوزارة شروط صريحة وواضحة منوها أن كل إدارة تعليمية ملتزمة بالضوابط التى تضمن الشفافية وتحقيق العدالة والموضوعية بين المتقدمين.

 

وأوضح عمر، أن الوزارة بصدد عمل رابط لتحديث البيانات ستعلن عنه لاحقا لمن فاتهم تسجيل بيانات الإيميل لتحديث البيانات،وأن هناك بعض الخصوصية لدى بعض المحافظات سيتم أخذها بعين الاعتبار فى المسابقات القادمة،مضيفا أن الوزارة ستعتمد فى فرز الطلبات لآلية الفرز الكترونى وأن نتيجة كل شخص ستصل إليه من خلال النت كل على حده سواء بالقبول أو الرفض.


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