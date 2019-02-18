ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة 820 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44740 من البضائع العامة منها 105 سيارة نقل محملة بـ 5484 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 80268 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17269 طنا.
كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6000 طن يوريا و 19900 طن ملح و 700 طن مخلفات بنجر، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 247 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 329 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1553 حاوية مكافئة.
بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7059 طن فول صويا 7984 طن حديد و 13000 طن قمح و 4270 طن أرز و 21830 طن ذرة و 2033 طن خشب و 1712 طن فول.
كما استقبل ميناء دمياط قطارين لنقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية ، حيث وصل القطار رقم ( 2445 ) فى الساعه الثانية صباحاً ثم غادر فى السادسة صباحاً بعد أن قام بتحميل عدد 36 حاوية 20 قدم و 6 حاويات 40 قدم فارغة من الميناء متوجهاً إلى مدينة 6 أكتوبر بعد أن نجحت جهود هيئة الميناء فى إنهاء تحميل الحاويات على متنه فى وقت قياسى وذلك فى إطار التفعيل الكامل لمنظومة النقل متعدد الوسائط من وإلى ميناء دمياط.
وستقبل الميناء القطار رقم ( 2468 ) والمحمل بـ 1000 طن من خام السوبر فوسفات المحبب والمخصص للتصدير والقادم من محافظة أسيوط لصالح إحدى الشركات.
وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن هذا يعد ثمرة الجهد المبذول لتنفيذ خطة وزارة النقل بتعظيم الإعتمادية على وسائط النقل المتعددة خاصة النقل بالسكك الحديدية فى نقل الحاويات والبضائع بغرض تخفيف الأحمال على الطرق البرية وبالتالى خفض تكلفة صيانتها وهو الأمر الذى يؤدى إلى خفض تكلفة البضائع المنقولة ، ويأتى ذلك نتيجة الإستغلال الأمثل لأصول الهيئة والتى يتوافر بها كافة مقومات النقل بوسائطة المتعددة " طريق شبكة السكك الحديدية والمنتشرة بمعظم أرصفة الميناء إضافة إلى النقل النهرى والبرى".
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