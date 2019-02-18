ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة 820 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44740 من البضائع العامة منها 105 سيارة نقل محملة بـ 5484 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 80268 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17269 طنا.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6000 طن يوريا و 19900 طن ملح و 700 طن مخلفات بنجر، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 247 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 329 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1553 حاوية مكافئة.



بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7059 طن فول صويا 7984 طن حديد و 13000 طن قمح و 4270 طن أرز و 21830 طن ذرة و 2033 طن خشب و 1712 طن فول.