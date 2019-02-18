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مياه القليوبية: 3 محطات شرب ومحطتى صرف صحى بتكلفة مليار و4ملايين جنيه

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:19 ص
مياه القليوبية: 3 محطات شرب ومحطتى صرف صحى بتكلفة مليار و4ملايين جنيه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية
كتب أحمد حسن
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أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه جارى تنفيذ 3 محطات لمياه الشرب بالمحافظة، بإجمالى طاقة مضافة 282 ألف م3/يوم، بتكلفة 754 مليون جنيه.

والمحطات هى: محطة مياه سرياقوس وشبكاتها، بطاقة 145 ألف م3/يوم، بتكلفة 380 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية إبريل المقبل، وتوسعات محطة مياه طوخ، بطاقة 69 ألف م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية سبتمبر المقبل، وتوسعات محطة مياه قليوب (كوم أشفين)، بطاقة 68 ألف م3/يوم، بتكلفة 191 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية ديسمبر المقبل، كما أنه جارٍ تنفيذ مشروع خطوط نقل المياه المرشحة الخارجة من محطة مياه سرياقوس الشرقية والغربية، بتكلفة 83 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية سبتمبر المقبل.

وأضاف مجاهد، جارى أيضاً بمحافظة القليوبية تنفيذ محطتين لمعالجة الصرف الصحى، بإجمالى طاقة مضافة 65 ألف م3/يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه، وهما، محطة معالجة صرف صحى أجهور الصغرى، بطاقة 20 ألف م3/يوم، بتكلفة 185 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية سبتمبر المقبل، وتوسعات محطة معالجة قليوب وشرق القناطر (عرب شركس)، بطاقة 45 ألف م3/يوم، بتكلفة 65 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية ديسمبر المقبل.​


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مياه القليوبية

محطات شرب

صرف صحى




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