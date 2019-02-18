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"مياه الشرب بسوهاج": النواب حصلوا على موافقات تخصيص 30 مليون جنيه للمشروعات

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:31 م
"مياه الشرب بسوهاج": النواب حصلوا على موافقات تخصيص 30 مليون جنيه للمشروعات وزير الإسكان عاصم الجزار
سوهاج – عمرو خلف
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قال اللواء محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن أعضاء مجلس النواب، تمكنوا من الحصول على موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، على توفير الإعتمادات المالية اللازمة لمد خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.
 
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج، فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، أن النائب أحمد نشات منصور، عضو مجلس النواب عن مركز سوهاج، استطاع الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه، لاستكمال مشروع صرف صحى قرية ادفا، كما حصل النائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب عن مركز أخميم، على مبلغ 4 مليون جنيه لتوصيل شبكات انحدار صرف صحى باخميم، وحصل النائب رشدى محمد وفقى عضو مجلس النواب عن مركز جرجا، على مبلغ مليون جنيه، لتنفيذ أعمال رافع مياه قرية بيت علام بجرجا.
 
وأشار إلى أن النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن مركز طهطا، تمكن من الحصول على مبلغ 3 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه طهطا، وحصل النائب محمد إسماعيل الجبالى عضو مجلس النواب عن مركز جرجا، على مليونى جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه جرجا.
 
 

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