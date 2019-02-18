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موجيريني: الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات جديدة على روسيا خلال أسبوعين

الإثنين، 18 فبراير 2019 08:15 م
موجيريني: الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات جديدة على روسيا خلال أسبوعين موجرينى
بروكسل )أ ش أ(
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أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد لا يرى أي تغييرات إيجابية في تنفيذ روسيا لاتفاقيات مينسك، مشيرة إلى إمكانية فرض عقوبات جديدة على موسكو خلال أسبوعين.

وأوضحت موجيريني - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم الأوكرانية - "لا نرى أي خطوات إيجابية، بل على العكس فالوضع يزداد سوءًا، لذلك تكرر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رغبتها في الحفاظ على العقوبات الحالية وربما إدخال العقوبات الجديدة في الأسابيع المقبلة".

وأضافت "يمكن أن تكون هناك قرارات بالإجماع على فرض عقوبات جديدة خلال الأسبوعين المقبلين تتعلق بتطورات الأحداث الأخيرة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يكتف خلال السنوات الخمس الأخيرة بفرض العقوبات، ولكنه استمر في تجديدها في ضوء إخفاق روسيا في الامتثال لاتفاقيات مينسك.

وقالت موجيريني "لقد قلت دائما منذ البداية إن الهدف من العقوبات ليس البقاء إلى الأبد، بل الضغط من أجل التغلب على الوضع، نتمنى أن نرى تطورات إيجابية وسنكون دوما على استعداد لإعادة النظر في هذا الأمر، لكن في الوقت الحالي نرى العكس فهناك المزيد من التطورات السلبية".

 

 


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