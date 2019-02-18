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مميش: عبور 115 سفينة قناة السويس بحمولة 9.7 مليون طن فى 3 أيام

الإثنين، 18 فبراير 2019 04:00 ص
مميش: عبور 115 سفينة قناة السويس بحمولة 9.7 مليون طن فى 3 أيام الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ3 أيام الماضية، من الجمعة حتى أمس الأحد، عبور 115 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الإتجاهين، بحمولة 9.7 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 43 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 2.9 مليون طن، وعبرت يوم السبت 37 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن، فيما عبرت أمس الأحد، قناة السويس 55 سفينة، بحمولة 4.2 مليون طن سفن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ3 أيام الماضية إلى 115 سفينة بحمولة 9.7 مليون طن.

 

 


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