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مفتى الجمهورية يدين العملية الإرهابية فى محيط الجامع الأزهر

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:58 م
مفتى الجمهورية يدين العملية الإرهابية فى محيط الجامع الأزهر حادث الدرب الاحمر
لؤى على
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أدان الدكتور شوقي علام - مفتى الجمهورية- العملية الإرهابية الخسيسة التى قام بها انتحارى فجر نفسه بالقرب من الجامع الأزهر الشريف بعد محاولة فاشلة لزرع عبوة ناسفة، حيث رصدته قوات الأمن، مما أسفر عن وقوع ضحايا.
 
وأكد مفتى الجمهورية - فى بيان له - أن جماعات التطرف والإرهاب يقلقها ما وصلت إليه البلاد من استقرار، ويسعون بشتى الطرق لزعزعة الأمن فى نفوس المصريين، ولكن الله سبحانه و تعالى يجعل كيدهم في نحورهم، ويردهم مخزيين.
 
وأضاف أنه على الشعب المصري أن يقفوا سويًا ضد أعداء الوطن، وأن يتعاونوا مع رجال الأمن من أجل صد عدوانهم الغادر لنكون جميعًا درع أمان لمصرنا الغالية.
 
وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا والمصابين، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كيد الخائنين.

 


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