مصرع عروس بعد 13 يوما من زواجها اختناقا بالغاز فى المنيا

المنيا - فريق المحافظات

لقيت عروس مصرعها بعد 13 يوما من زواجها، إثر إصابتها باختناق من غاز السخان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة بنى مزار العام وانتظار تقرير الطب الشرعى لتحديد سبب الوفاة.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز بنى مزار يفيد مصرع "ندى أ ع" التى تبلغ من العمر 21 عاما، إثر إصابتها بحالة اختناق أثناء الاستحمام، والتى لم يمضى على زواجها أكثر من 13 يوما، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتم إخطار النيابة لتباشر التحقيق، والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة تحسبا لوجود شبهة جنائية أم لا، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.