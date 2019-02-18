video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع عروس بعد 13 يوما من زواجها اختناقا بالغاز فى المنيا

الإثنين، 18 فبراير 2019 12:16 م
مصرع عروس بعد 13 يوما من زواجها اختناقا بالغاز فى المنيا جثة - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات
إضافة تعليق

لقيت عروس مصرعها بعد 13 يوما من زواجها، إثر إصابتها باختناق من غاز السخان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة بنى مزار العام وانتظار تقرير الطب الشرعى لتحديد سبب الوفاة.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز بنى مزار يفيد مصرع "ندى أ ع" التى تبلغ من العمر 21 عاما، إثر إصابتها بحالة اختناق أثناء الاستحمام، والتى لم يمضى على زواجها أكثر من 13 يوما، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتم إخطار النيابة لتباشر التحقيق، والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة تحسبا لوجود شبهة جنائية أم لا، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع وطالب أثناء اللهو بجوار محول بسوهاج

المنيا

مصرع عروس

اخبار مصر

مدير امن المنيا

اخبار محافظة المنيا

مركز بنى مزار

غاز السخان




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة