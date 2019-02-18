محمد صبحى يزور مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

قام الفنان محمد صبحي، بزيارة لمستشفي الأطفال الجامعي بالمنصورة، وذلك تلبية لرغبة جميع أطفال المستشفي.

وجاءت تلك الزيارة، على هامش حضوره مهرجان 800 سنة منصورة، الذى يقام تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب بالجامعة، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان، خلال الفترة 16- 21 فبراير 2019 فى رحاب جامعة المنصورة .

وكان في استقباله، الدكتور أحمد الرفاعي مدير عام المستشفي، ونائب المدير الدكتور أماني شومة.

وقام الفنان القدير، كعادته بتقديم الدعم المعنوى للأطفال وذويهم، وتقديم الورود لهم في لفتة إنسانية رائعة .

وقام بتوجيه دعوة للمواطنين لدعم المستشفي، والحالات الحرجة بها، وضرورة الاهتمام بالمستشفي من قبل منظمات المجتمع المدني.