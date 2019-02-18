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محمد بن زايد يستقبل وفد المجلس الوطنى الفرنسى لبحث العلاقات الثنائية

الإثنين، 18 فبراير 2019 05:45 م
محمد بن زايد يستقبل وفد المجلس الوطنى الفرنسى لبحث العلاقات الثنائية ولى عهد أبو ظبى
كتبت ريهام عبد الله
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استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتى، وفد المجلس الوطنى الفرنسى، لبحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائى.

وقال بن زايد عبر تويتر :"محمد بن زايد يستقبل وفد المجلس الوطني الفرنسي ويبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين".

بن زايد
محمد بن زايد يستقبل وفد المجلس الوطنى الفرنسى 

 

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

ولى عهد أبو ظبى
ولى عهد أبو ظبى

 

وكان ولى عهد أبو ظبى، بحث خلال اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبى كونتى، علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين، الخميس الماضى.

 


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اليوم السابع بلس

محمد بن زايد

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