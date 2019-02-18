video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 08:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفرالشيخ يسلم 5 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة

الإثنين، 18 فبراير 2019 06:53 م
محافظ كفرالشيخ يسلم 5 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

سلم الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، 5 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية، وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وانهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد انجاز كبير.

 

 

قال محافظ كفرالشيخ، إنه سلم 5 عقد تقنين أراضي املاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، وهم " خالد يوسف محمود من قرية الكوم الطويل مركز بيلا بمساحة 92.37 م٢، وأشرف السيد محمد خراسة من قرية الكوم الطويل مركز بيلا بمساحة 105.90م2، وجلال يوسف محمد علي من مركز الحامول بمساحة 138.71م٢، وعبدالناصر عبدالحي حسن من قرية إبشان مركز بيلا بمساحتي 139.31م٢ و 125م٢، وأحمد عبدالسلام بشر من قرية محلة دياي مركز دسوق بمساحة 82.66 م2 ".

وأشار المحافظ ، الى أنه تم تقييم أسعار 547 طلب لتقنين أراضى أملاك الدولة، من خلال اللجنة الرباعية، وقبول المتغيرات المكانية لعدد 122 طلب، ورفع 172 طلب على المساحة العسكرية، ضمن أعمال لجان تقنين اراضي املاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وفقاً للصالح العام وطبقاً للقانون، وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانونى للمحافظة، وعادل البرزاوى، مدير عام الشئون القانونية، موسى ابوعيطة، ومحمد مبارك، وبدر حلمى، أعضاء لجنة تقنين أراضي املاك الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ: استكمال إجراءات تقنين الأراضى أملاك الدولة

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

عقود

املاك الدولة

رقابة إدارية

فساد

جرائم




لا تفوتك
فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

تأكيدا لـ"اليوم السابع".. الأهلى يعلن تمديد عقد أجاى ثلاثة مواسم

تأكيدا لـ"اليوم السابع".. الأهلى يعلن تمديد عقد أجاى ثلاثة مواسم

40 ألف دولار ومباراتان بدون جمهور عقوبة الإسماعيلى بسبب شغب مباراة الأفريقى

40 ألف دولار ومباراتان بدون جمهور عقوبة الإسماعيلى بسبب شغب مباراة الأفريقى

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة