محافظ كفرالشيخ يسلم 5 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة

كفر الشيخ – محمد سليمان

سلم الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، 5 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية، وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وانهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد انجاز كبير.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه سلم 5 عقد تقنين أراضي املاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، وهم " خالد يوسف محمود من قرية الكوم الطويل مركز بيلا بمساحة 92.37 م٢، وأشرف السيد محمد خراسة من قرية الكوم الطويل مركز بيلا بمساحة 105.90م2، وجلال يوسف محمد علي من مركز الحامول بمساحة 138.71م٢، وعبدالناصر عبدالحي حسن من قرية إبشان مركز بيلا بمساحتي 139.31م٢ و 125م٢، وأحمد عبدالسلام بشر من قرية محلة دياي مركز دسوق بمساحة 82.66 م2 ".

وأشار المحافظ ، الى أنه تم تقييم أسعار 547 طلب لتقنين أراضى أملاك الدولة، من خلال اللجنة الرباعية، وقبول المتغيرات المكانية لعدد 122 طلب، ورفع 172 طلب على المساحة العسكرية، ضمن أعمال لجان تقنين اراضي املاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وفقاً للصالح العام وطبقاً للقانون، وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانونى للمحافظة، وعادل البرزاوى، مدير عام الشئون القانونية، موسى ابوعيطة، ومحمد مبارك، وبدر حلمى، أعضاء لجنة تقنين أراضي املاك الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية.