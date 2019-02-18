محافظ قنا: وصول دفعة جديدة من معدات النظافة بـ4 مليون و988 ألف جنيه

قنا - وائل محمد

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عن وصول دفعة جديدة من معدات دعم منظومة النظافة بالمحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 4 مليون و988 ألف جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى2018/ 2019 وللنهوض بمنظومة النظافة بجميع مراكز المحافظة .

وأوضح الهجان إن المحافظة استلمت 6 سيارات قلاب سعة 6 م3 بتكلفة حوالى3 مليون و379 ألف جنيه، مخصصين لمجلسى مدينتى نجع حمادى ودشنا، وسيارة قلاب حمولة 2.5 طن بتكلفة 426 ألف جنية مخصصة لمجلس مدينة فرشوط و5 سيارات قلاب سوزوكى بتكلفة مليون و183 ألف جنية مخصصين لمجلس مدينة قنا.

وأكد الهجان أن المحافظة تسعى لتحديث وتطوير الأجهزة والمعدات العاملة بالقطاعات الخدمية، على رأسها قطاع النظافة لتقديم الخدمة بالمستوى اللائق والوصول بمنظومة النظافة والقطاع الخدمى للمستوى الحضارى المرجو من المواطنين.



