محافظ سوهاج يعتمد حركة رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والأحياء

سوهاج محمود مقبول

اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، منذ قليل، حركة تغيرات وتعينات موسعة بين رؤساء الوحدات المحلية للمدن والأحياء على مستوى المحافظة، حيث شملت الحركة حى شرق سوهاج ومركزى طما وطهطا شمال المحافظة ومدينة المنشاه جنوب المحافظة ومدينة اخميم شرقى المحافظة.

وشلمت الحركة تعبين على رفاعى مدير عام شئون العاملين بالديون رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا خلفا لحسام محمدين والذى تم تعينه مديرا عاما لشئون العاملين بالديوان وتم تعيين عاطف الصمطى رئيسا مركز ومدينة ساقلته رئيسا لمركز ومدينة أخميم وتعين عدلى أبوالعقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما.

كما تم تعيين أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما رئيسا لحى شرق سوهاج خلفا لصلاح المازنى رئيس الحى السابق وتعين شريف حسين رئيس الوحدة المحلية للمراغة رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه جنوب المحافظة وتعين حازم أبوالخير رئيس الوحدة المحلية بأخميم رئيسا للوحدة المحلية بالمراغة.

يذكر أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اعتمد منذ أيام حركة تغيرات وتعيينات جديدة بالإدارة المحلية بالمحافظات، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافطات، والدفع بدماء جديدة من الشباب المتميز والمرأة، للعمل فى المناصب القيادية بالمحليات.

وأكد شعراوى، على أن الوزارة تحاسب أى مقصر ولا يتم التهاون مع أى مخالفات بالمحليات وستواصل مواجهة الفساد بكافة أشكاله، وأشار الوزير إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والأجهزة الرقابية المعنية فى هذا الشأن، لافتًا إلى أنه تم تحويل 5 قيادات بالمحليات إلى وظائف إدارية غير قيادية خلال الفترة الماضية.

والحركة فى سوهاج شملت تعيين بسام أحمد أحمد عزام سكرتير عام مساعد سوهاج وتعين حسام محمدين مهران عبدالغفار بديوان عام محافظة سوهاج وتعيين عبدالمنعم على عبدالقوى حمدين رئيس مركز ومدينة ساقلتة محافظة سوهاج.