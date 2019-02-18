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محافظ سوهاج والقيادات العسكرية والأمنية يستقبلون جثمان شهيد سيناء

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:04 م
محافظ سوهاج والقيادات العسكرية والأمنية يستقبلون جثمان شهيد سيناء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، يرافقه القيادات العسكرية والأمنية، اليوم، جثمان الشهيد المجند "أحمد عدلى أحمد"، ابن قرية إدفا بمركز سوهاج، والذى استشهد خلال العملية الأخيرة بسيناء، وذلك بمطار سوهاج العسكرى.
 
وقدم "الأنصاري" والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية، خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد البطل ابن سوهاج، مشيداً بدور رجال قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية في حربها ضد الإرهاب، مؤكداً على "وقوفنا جميعاً خلف قواتنا المسلحة وشرطتنا وقيادتنا السياسية صفاً واحداً لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه".
 
وقال المحافظ، "تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية لشهدائنا الأبرار أبطالاً أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها" .
 
يُذكر أنه قد أناب محافظ سوهاج، السكرتير العام للمحافظة والقيادات المحلية لحضور صلاة الجنازة ومراسم العزاء.
 
 
 
 

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