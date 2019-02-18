محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد العربية للتصنيع لمناقشة تنفيذ عدة مشروعات تنموية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مع وفد الهيئة العربية للتصنيع، وإحدي الشركات العاملة في مجال الإستثمارات الزراعية والصناعية العملاقة .

وقدم الوفد، عرض مقترحات إستثمارات زراعية وصناعية، علي مساحة 20 الف فدان، وذلك في مجال زراعة أجود أنواع تمر النخيل، وإستغلال المخلفات الناتجة منه لإنتاج الواح خشب (MDF ) مضغوط، وكذلك السماد العضوي ، وكذلك زراعة بعض المحاصيل في المسافات البينية بين النخيل لتحقيق عائد إقتصادي موازي للمحصول الرئيسى وهو التمر .

ورحب الزملوط بالعروض المقدمة، مشيداً بفكرة إستيراد الفصائل الجاهزة، وكذلك إستخدام السماد العضوي وتجنب المبيدات الكيماوية في الزراعة ، مؤكدا بملائمة مناخ البيئة الصحرواية بالمحافظة للكثير من الزراعات وضمان نجاحها .

وأكد الزملوط، إستعداد المحافظة بتقديم كافة التيسرات وإزالة جميع المعوقات أمام الشركات الإستثمارية الراغبة في الإستثمار علي أرض المحافظة ، وذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في الرقعة الزراعية وخاصة النخيل، وذلك لمضاعفة الإنتاج والوصول إلي مراكز عالمية في إنتاج وتصنيع التمور علي أرض المحافظة .