محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد العربية للتصنيع لمناقشة تنفيذ عدة مشروعات تنموية

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مع وفد الهيئة العربية للتصنيع، وإحدي الشركات العاملة في مجال الإستثمارات الزراعية والصناعية العملاقة .
وقدم الوفد، عرض مقترحات إستثمارات زراعية وصناعية، علي مساحة 20 الف فدان، وذلك في مجال زراعة أجود أنواع تمر النخيل، وإستغلال المخلفات الناتجة منه لإنتاج الواح خشب (MDF ) مضغوط، وكذلك السماد العضوي ، وكذلك زراعة بعض المحاصيل في المسافات البينية بين النخيل لتحقيق عائد إقتصادي موازي للمحصول الرئيسى وهو التمر .
ورحب الزملوط بالعروض المقدمة، مشيداً بفكرة إستيراد الفصائل الجاهزة، وكذلك إستخدام السماد العضوي وتجنب المبيدات الكيماوية في الزراعة ، مؤكدا بملائمة مناخ البيئة الصحرواية بالمحافظة للكثير من الزراعات وضمان نجاحها .
وأكد الزملوط، إستعداد المحافظة بتقديم كافة التيسرات وإزالة جميع المعوقات أمام الشركات الإستثمارية الراغبة في الإستثمار علي أرض المحافظة ، وذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في الرقعة الزراعية وخاصة النخيل، وذلك لمضاعفة الإنتاج والوصول إلي مراكز عالمية في إنتاج وتصنيع التمور علي أرض المحافظة .
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