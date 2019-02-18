محافظ الوادى الجديد يتفقد ورش تصنيع الفنية بنات " للزى الموحد المعلم "

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد سالمان الزملّوط ، محافظ الوادي الجديد ، وحدة تصنيع الملابس الخاصة بتصنيع " زى المعلم " بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية للبنات (الفنية) برفقة الدكتور عاطف العجمي، الموجّه العام للإدارة المركزية للتربية المسرحية بالوزارة ، ومدير عام إدارة الخارجة التعليمية ، ومدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية، وقيادات التعليم بالمديرية وإدارة الخارجة التعليمية ، وإدارة المدرسة ومسئولي تنفيذ الزى الموحد للمعلمين والمعلمات .

و أثنى الزملّوط، على جدية العمل ، لما شهده من جهود في إنتاج طالبات المدرسة قسم (الملابس) لمشروع مبادرة " الزى الموحد للمعلم " , كما شهد ما تم تجهيزه من استمارة استبيان تخص هذا الشأن لتوزّع على مدارس إدارة الخارجة , للتعرف على الآراء الخاصة بالمعلمين من حيث التصميم والخامة، وذلك وصولًا لرأي عام موحّد يجمع أعلى نسبة من الرؤى والرغبات ونموذج متفق عليه مؤكدا على ضرورة وجود لجنة مشكّلة لفرز استمارات الاستبيان وتحليل النتائج .

و أكد الزملّوط، على ضرورة تفعيل مشروع رأس المال بالمدرسة , وكذا ورش العمل بالمدرسة وعمل مركز لتدريب الطالبات بعد حصولهن على شهادة الدبلوم الفني , وذلك لدعمهن وصقلهن لدخول سوق العمل , والمنافسة بالسوق المحلي بمدن المحافظة .

ووجه المحافظ، بعمل جمعيات تعاونية للمعلمين والمعلمات داخل المدارس ، والتي من شأنها التعرف على احتياجات معلمي المدرسة من المواد لتموينية الغير قابلة للتلف أو انتهاء الصلاحية , ليأخذ كل معلم احتياجاته بالأجل "الدفع نهاية الشهر" .