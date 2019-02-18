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محافظ القليوبية: نستهدف تطعيم مليون و100 ألف طفل ضد شلل الأطفال

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:46 ص
محافظ القليوبية: نستهدف تطعيم مليون و100 ألف طفل ضد شلل الأطفال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، عن بدء أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من سن يوم حتي خمس سنوات، ومن المقرر بدأها من اليوم 24 فبراير وحتى 27/2/2019، حيث يصل عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم خلال الحملة يبلغ 1107022 طفل وطفلة بجميع قري ومدن ومراكز المحافظة.
 
واكد المحافظ، بانه سيتم تدشين الحملة بالمركز الطبى بمدينة بنها، مناشدا المواطنين بالمبادرة بتطعيم أطفالهم بالأعمار المستهدفة، والتعاون مع فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة، والتي ستنتشر في جميع أرجاء المحافظة.
 
وأشار "عبد الحليم"، إلى أن استراتيجية الحملة التى ستقوم بتنفيذها مديرية الصحة بالقليوبية، تتضمن الدفع بفرق متنقلة من منزل إلى منزل بالمناطق الحضرية والريفية، بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالحضانات والأسواق العامة ومواقف السيارات والقطارات والمنشآت الصحية "مراكز حضرية، مكاتب صحية، مراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات العامة و المركزية".
 
واكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال انتشار «2298» فرقة طبية بنطاق دائرة المحافظة، مقسمة إلي «375» فرقة ثابتة متوفرة بجميع الوحدات الصحية، ومكاتب الصحة والمراكز الطبية، بالإضافة إلي إنتشار «1923» فرقة متحركة للتطعيم من منزل إلي منزل للوصول إلي جميع الأطفال المستهدفين.
 
 

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