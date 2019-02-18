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محافظ القاهرة يشكل لجنة معاينة العقارات المحيطة لعقار المطرية المنهار

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:09 م
محافظ القاهرة يشكل لجنة معاينة العقارات المحيطة لعقار المطرية المنهار العقار المنهار
كتب سيد الخلفاوى
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تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغاً بانهيار منزل خالي من السكان رقم 38 بشارع القنال من شار المطراوي بحي المطرية.
 
وأشار رئيس حي المطرية أن العقار المكون من ستة أدوار والمقام على حوائط حاملة تم اخلإوه احترازيا منذ يومين من قبل أجهزة المحافظة بسبب سقوط الجزء الخلفي نتيجة قيام أحد الأشخاص بأعمال حفر بالأرض المجاورة له، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف وتم القبض على المتسبب في الحفر وهو قيد التحقيق حالياً.
 
وأضاف رئيس الحي، أنه لم تحدث أية إصابات أو وفيات نتيجة الإخلاء المسبق قبل الانهيار.
 
وقرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثير العقار المنهار على العقارات المجاورة مشددا على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسكين المتضررين والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لصرف الإعانات العاجلة اللازمة لسكان العقار المنهار لتوفير احتياجاتهم اليومية، كما طالب بضرورة رفع المخالفات الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة من المعاينة.
 

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