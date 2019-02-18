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محافظ الشرقية: "الأوف وايت" اللون الموحد لعقارات المحافظة

الإثنين، 18 فبراير 2019 04:24 م
محافظ الشرقية: "الأوف وايت" اللون الموحد لعقارات المحافظة اجتماع محافظ الشرقية مع رؤساء المدن والمراكز
الشرقية - إيمان مهنى
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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإهتمام بمداخل ومخارج العمارات السكنية وتنفيذ خطة التطوير والتجميل والبدء فوراً فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لطلاء واجهات المبانى باللون بيج فاتح "أوف وايت" والنوافذ الخارجية باللون الأخضر (تركواز) وذلك حفاظاً على الصورة البصرية للمنطقة ككل.

وطالب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتحديد الشوارع الضيقة والتى يقل عرضها عن 3 متر لبحث إمكانية تركيب بلاط الإنترلوك وهو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة، يتم تركيبه بطريق التعشيق أو التداخل يستخدم فى الشوارع الضيقة ، لإعادة الطابع الحضارى والجمالى لشوارع وميادين المحافظة.

ذلك خلال إجتماعاً موسعاً برؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية بالمحافظة الأستاذ فخرى عبد العزيز مستشار المحافظة لشئون البيئة والنظافة والتجميل، لبحث ومناقشة خطوات تطبيق وتنفيذ منظومة النظافة الجديدة والمخلفات للوصول إلى بيئة صحية ونظيفة ولإعادة الوجة الجمالى والحضارى لمدن المحافظة.

أكد محافظ الشرقية، على ضرورة تحديد المقالب العشوائية المنتشرة بكل مركز ومدينة، ومعرفة كميات القمامة المتراكمة بها للبدء فوراً فى رفعها وتسوير قطع الأراضى الفضاء حفاظاً عليها ولعدم إستغلالها مرة أخرى كمقلب للقمامة، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة لتحسين منظومة النظافة وخلق جو بيئى وصحى للمواطنين .

ومن جانبه ،أكد اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بتطبيق منظومة النظافة الجديدة والبدء فى تنفيذ طلاء واجهات المنازل والعمارات السكنية لإعادة الوجة الجمالى والحضارى لمدن المحافظة ، مطالباً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد تقارير إسبوعية عما تم تنفيذه من خطوات جادة فى تطبيق المنظومة .

واستعرض اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية بالمحافظة خطوات تطبيق منظومة النظافة الجديدة والتى تشمل الجمع المنزلى وورفع السفوحة والأتربة من الشوارع وتصنيع صناديق جديدة للقمامة توضع تحت الأرض و رفع كفاءة السيارات والمعدات المستخدمة فى رفع القمامة وتحديد المقالب الوسيطة للقضاء على المقالب العشوائية وتحديد مصانع التدوير والمدافن الصحية وإعداد خريطة موضح بها المربعات السكنية لتوزيع المشرفين وعمال النظافة عليها والتعاون مع الجمعيات الأهلية النشطة والتى تعمل فى مجال النظافة .


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