محافظ الدقهلية: إنشاء مدفن للقمامة بمواصفات عالمية فى قلابشو

الدقهلية شريفالديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على أن الحفاظ على البيئة هو حفاظ على الصحة، متابعًا خلال لقائه مع العاملين بشركة الدقهلية لإنتاج السكر: "نقوم بانشاء مدفن قمامة جديد على مساحة 50 فدانا بمواصفات عالمية، وستقوم شركة عالمية بإعداد التصميمات الخاصة على أحدث مايتم اتباعه فى العالم فى قلابشو".

جاء ذلك، أثناء زيارة المحافظ للمصنع، ورافقه المهندس محمد حافظ رئيس مصانع الشركة، ومحمد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس، بجوله داخل المصانع، شاهد فيها مراحل إنتاج البنجر منذ دخوله إلى المصانع وحتى الإنتاج النهائى للسكر.

واستمع محافظ الدقهلية، إلى عدد من مسئولى الإنتاج بالمصانع، الذين شرحوا المراحل المختلفة وأبدى عدد من الملاحظات، ومنها الاستفادة بالطاقة الكهربائية التى تزيد عن حاجة المصانع، وتوصيلها للشبكة العامة، والعمل على الاستفادة من المنتجات الخامة مثل المولاس وتصنيعها كمنتجات تحتاجها العديد من الصناعات .

وقال شاروبيم خلال الجولة، إنه شاهد صرحا صناعيا ضخمًا يؤدى دورًا حيويا فى خدمة الاقتصاد المصرى ويعد فخرا لمحافظة الدقهلية، معربا عن سعادته بزيارة الشركة، والروح الوطنية التى لمسها بين العاملين، وقال "ان مبيعات الشركة السنوية التى تصل إلى 2,8 مليار جنيه، تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري".

واستطرد شاروبيم حديثه: "نأمل أن يرتفع حجم الإنتاج وبالتالى المبيعات، وذلك لأنه كلما ارتفع حجم الإنتاج قلت الفجوة بينه وبين الاستهلاك، وقل استيراد السكر من الخارج، وبالتالى توفير ملايين الدولارات والتى تخصصها الدولة للاستيراد".