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الإثنين، 18 فبراير 2019 08:06 م
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محافظ الإسكندرية :صرف 5 آلاف جنية لأهالى المتوفين فى إنهيار عقار كرموز

الإثنين، 18 فبراير 2019 07:27 م
محافظ الإسكندرية :صرف 5 آلاف جنية لأهالى المتوفين فى إنهيار عقار كرموز محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية صرف 5 آلاف جنية لأهالي المتوفين الثلاث أثر إنهيار عقار كرموز حي غرب ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية. وأمر المحافظ الإسكان المركزي بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسكين الأسر المتضررين بمساكن الإيواء العاجل بزاوية عبد القادر بالعامرية أول

وكلف المحافظ ،  اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة ، بالتنسيق مع رئيس حي غرب لحصر جميع العقارات التي تمثل خطورة داهمة بنطاق الحي والصادر لها قرارات إزالة للتعامل الحازم معها وفقا للقانون

كانت محافظة الإسكندرية ،شهدت انهيار عقار بحي غرب مكون من أرضي و3 أدوار علوية صادر له قرار إزالة عام  2013  وكلفت المحافظة جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة، وانتقل علي الفور السكرتير العام بالمحافظة إلى مكان سقوط العقار لمتابعة الأوضاع علي الواقع.

 


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