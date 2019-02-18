محافظ أسيوط يصدر قرارًا بإنشاء جهاز تنفيذى للنظافة للنهوض بالمنظومة

أسيوط هيثم البدري

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قرارًا بإنشاء جهاز تنفيذي للنظافة بمدينة أسيوط، تحت إشراف ومتابعة سكرتير عام مساعد المحافظة، للنهوض بمنظومة النظافة بشوارع المدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونص القرار، على أن يتولى إدارة الجهاز مدير تنفيذي، وفقًا للقواعد ذات الصلة، ومشرفان أحدهما لحي شرق والآخر لحي غرب، للإشراف على قطاع النظافة بكلاهما، بالإضافة إلى نقل تبعية الموارد البشرية بصندوقي النظافة بالحيين إلحاقا بالجهاز، وكذلك الحملة الميكانيكية لمعدات النظافة ووحدة الكنس الآلي.

وقال المحافظ، أن الهدف من إنشاء هذا المرفق هو تنفيذ الخطط اللازمة للنهوض بمنظومة النظافة والتجميل، فضلا عن رفع القمامة من الشوارع وعملية كنس ونظافة الميادين والشوارع على مدار 24 ساعة، بنظام النوتجيات موزعة على 3 ورديات عمل للقضاء على تجمعات القمامة وأعمال الفرز، التي تتم بهذه التجمعات نهائيًا، موكدًا إن المحافظة تضع على عاتقها تطوير منظومة النظافة ودعمها بالعمالة والمعدات اللازمة، لتقديم الخدمة بالمستوى اللائق والوصول بمنظومة النظافة والقطاع الخدمي للمستوى الحضاري الذي يرجوه المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية في المنظومة للصالح العام، وعمل الحملات التوعوية التي تحس بعض المواطنين على تغير سلوكهم إلي الإيجابية، وتوحيد مواعيد إلقاء القمامة والإستفادة منهم في إيجاد حلول عاجلة وخارج الصندوق للارتقاء بمستوي النظافة بشوارع المدينة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، المسئولين عن المرفق الجديد، بضرورة مراعاة الصيانة الدورية اللازمة للمعدات ومراقبة عملية التشغيل، حتى تتمكن من تنفيذ الواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل، وتنفيذ خطط واضحة لحملات النظافة بالشوارع ورفع التراكمات أولا بأول، لظهور شوارع أسيوط بالمظهر اللائق، لافتًا إلى أنه يطمح إلى إحداث نقله ونهضة حضارية لمحافظة أسيوط في جميع المجالات، تليق بمكانة هذه المحافظة العريقة وشعبها الكريم لإعادتها لسابق عهدها كعاصمة للصعيد.