محافظ أسوان: مستعدون لظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل 19-21 فبراير

كتبت هبة السيد وندى سليم

قال محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، إن المحافظة تستعد للحدث الخاص بتعامد الشمس على معبد أبو سمبل خلال الفترة من 19 -21 فبراير الجارى، مشيرا أن المحافظة تشهد هذا الحدث مرتين سنويا حيث حققت الاحتفالية الأخيرة نجاحا كبيرا بحضور نحو ثلاث آلاف سائح وعدد كبير من السفراء و الوزراء.

وأوضح إبراهيم، بشأن استعدادات المحافظة على هامش لقاءه بوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، أن المحافظة تقوم بالتزامن مع هذا الحدث برفع مستوى الإضاءة ونظافة الشوارع ونقدم كل الدعم لمنطقة المعبد لتمكينها من استقبال أكبر عدد من الناس الذين يتوافدون على المعبد مع بداية الشروق لمشاهدة تعامد الشمس.

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توقيع عددا من البروتوكولات والاتفاقيات بديوان عام المحافظة، منها اتفاقية لميكنة كافة أعمال ديوان محافظة أسوان بما يسهم فى تيسير الخدمات للمواطنين و حوكمة أعمال المحافظة، إضافة إلى توقيع بروتوكول "التشخيص عن بعد" للمواطنين فى المناطق المهمشة عبر ربط وحدات الرعاية الصحية بالمستشفيات المركزية التابعة لوزارة التعليم العالى ووزارة الصحة للحصول على رعاية صحية عالية المستوى.

كما شهد الوزير والمحافظ توقيع اتفاقا آخر لتمكين وتدريب المرأة على الشمول المالى ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم رواد الأعمال فى المحافظة لدعم وتحفيز ريادة الأعمال والفكر الحر وتدريب شباب المحافظة على العمل الإبداعى.