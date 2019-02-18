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"متحدثة التربية والتعليم": الوزارة لها نصيب كبير من الشائعات على السوشيال ميديا

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:15 ص
"متحدثة التربية والتعليم": الوزارة لها نصيب كبير من الشائعات على السوشيال ميديا أمينة خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم
كتب أيمن رمضان
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قالت أمينة خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن مديرى المديريات لديهم حرية كبيرة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير العمل فى المديريات القائمين عليها بمختلف محافظات الجمهورية، ومن بين هذه القرارات مبادرة الوادى الجديد بتوحيد الزى المدرسى لمراحل التعليم المختلفة إلى جانب توحيد زى المدرسين، وتابعت:"نحن لنا حظ كبير من الشائعات التى تطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعى  فعمد البعض على الترويج لهذه المبادرة على اساس انها ستعمم على كافة الجمهورية خلاف الحقيقة".

وأضافت أمينة خيرى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مانشيت"، الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية "ON E"، أن الوزارة تعمل على مواجهة الشائعات التى يروج لها البعض بالعمل على أرض الواقع ومن ثم التوضيح فى وسائل الإعلام المختلفة، مشددة على أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم نفى تماماً تعميم هذه التجربة على مستوى الجمهورية، موضحاً أنها مبادرة فردية محمودة من قبل محافظة الوادى الجديد.

 


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