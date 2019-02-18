مؤسسة النفط الهندية توقع أول اتفاق لشراء 3 ملايين طن بترول أمريكي

نيودلهي (رويترز)

قال شانجيف سينج، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، اليوم الإثنين، إن الشركة وقعت أول اتفاق سنوي لها لشراء ما يصل إلى 3 ملايين طن، بما يعادل 60 ألف برميل يوميا من النفط الأمريكي.

وسبق أن اشترت المؤسسة التي تديرها الدولة نفطا أمريكيا من الأسواق الفورية ووقعت اتفاقا قصير الأجل في أغسطس، لشراء ستة ملايين برميل من النفط الأمريكي بين نوفمبر ويناير ، وبحسب سينج ، إن العقد السنوي سيبدأ من ابريل وأحجم عن الكشف عن اسم البائع أو تفاصيل التسعير متعللا بالسرية.