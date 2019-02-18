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كوريا الجنوبية: إزالة الأسلحة النووية لا يمكن بغير تعاون بيونج يانج

الإثنين، 18 فبراير 2019 08:22 ص
كوريا الجنوبية: إزالة الأسلحة النووية لا يمكن بغير تعاون بيونج يانج الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن
أ ش أ
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رأى مستشار الرئيس الكورى الجنوبى الخاص لشؤون الوحدة والدبلوماسية والأمن، مون جونج-إن، اليوم الاثنين " إن عملية تدمير الأسلحة النووية فى كوريا الشمالية لا يمكن أن يقوم بها إلا خبراء كوريون شماليون الذين قاموا بتصميم المنشآت ذات الصلة، وأن التعويضات ضرورية للحصول على التعاون من كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المستشار الرئاسى قوله فى تصريحات صحفية إنه من المستحيل الحصول على قائمة المنشآت وإجراء التفتيش النووى والتأكد من التفكيك النووى عن طريق فرض الضغوط أحادية الجانب على كوريا الشمالية .
وتوقع مون أن كوريا الشمالية لن توافق على الإبلاغ عن المنشآت النووية والخضوع الى التفتيش النووى والتأكد من التفكيك النووى بكون أن ذلك تعتبره كشف النقاب عن الأهداف للعدو، ما لم يتم بناء الثقة مع الجانب الأمريكى على الرغم من موقف الرئيس الأمريكى ترامب الداعى الى أدلة واضحة لرفع العقوبات المفروضة على بيونج يانج التى يطالب نظامها برفعها


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