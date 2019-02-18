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الإثنين، 18 فبراير 2019 11:06 م
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كندا تستلم طائرتين مقاتلتين من أستراليا

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:00 م
كندا تستلم طائرتين مقاتلتين من أستراليا مقاتلات
كالجاري (أ .ش. أ)
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 أعلنت وزارة الدفاع الكندية استلام القوات الجوية الكندية الملكية أول طائرتين مقاتلتين من طراز "اف/ايه-18 هورنيت" F / A-18 من أستراليا.

وفي العام الماضي، وافقت الحكومة الأسترالية على بيع ما يصل إلى 25 طائرة إلى كندا إلى جانب قطع الغيار ومعدات الدعم. والطائرة المقاتلة متعددة المهام أمريكية تعمل في كل الظروف الجوية، وبإمكانها تدمير الأهداف الجوية والبرية.

ووفقا لوزارة الدفاع الوطنية الكندية، فإن الطائرة هي من نفس نوع أسطول "سي اف-18 هورنيت"، وستساعد عملية الشراء على الحفاظ على الأسطول.

وتطلب القوات المسلحة الكندية من الشركات الوطنية إجراء تعديلات وأعمال فنية على الطائرة لتوصيلها إلى طائرة مماثلة لطائرة "CF-18". وسيتم دمج F / A-18 في الأسطول بمجرد الانتهاء من العمل.

وقال وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان "إن أسطول المقاتلات المؤقت هو المفتاح لضمان استمرار القوات الجوية الكندية في أداء مهامها وضمان سلامة الكنديين وكندا"، مضيفا: "نحن على دراية بهذه الطائرات وواثقون من قدرتها على توفير الدعم الإضافي الذي يتطلبه أسطولنا الحالي".

 

 


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