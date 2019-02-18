فيديو وصور .. وفد تليفزيونى فرنسى يصوراً فيلماً تسجيلياً عن السياحية الثقافية بمصر

أسوان – عبد الله صلاح

أنهى وفد التليفزيون الفرنسى برئاسة المخرج الفرنسى رومان فليرى Romain Fleury زيارته لمصر، والتى استمرت لمدة 8 أيام، فى إطار عمل فيلم تسجيلى للدعاية عن السياحة الثقافية، تحت إشراف الهيئة العامة للاستعلامات، وتوجيهات محمد إمام مدير عام المركز الصحفى للمراسلين الأجانب.

وأكد أحمد على عبيد، مدير المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بأسوان، أن الوفد مكون من ثلاث أشخاص المخرج Romain Fleury رومان فليرى ويعد أول عمل له فى مصر، والمصور Olivier Fourny اوليفيه فورنيى، والمؤرخ وعالم المصريات ريشار ليبوه Richard Lebeau.

وأضاف مدير المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بأسوان، أن هذا الفيلم الذى يحمل اسم ( النيل ) يتحدث عن رحلة على ضفاف النيل الذى هو مصدر الحياة فى مصر وعلاقة المصرى القديم بالنيل ونشأة الحضارة المصرية على ضفافه، مشيراً إلى أن الوفد قام بتصوير مشاهد الفيلم داخل محافظة أسوان، وكانت عبارة عن مشاهد عامة لنهر النيل والجزر النيلة وجزيرة الفنتين ومقياس النيل ومعبد فيلة ومعبد كوم أمبو ومتحف التماسيح بمعبد كوم أمبو والسد العالى من نقاط المشاهدة المسموح بها، بجانب والقرية النوبية ومناظر عامة لبحيرة ناصر ورمز الصداقة ومعبد أبو سمبل.

وأوضح عبيد، فى بيان صحفى، بأن الفيلم سيعرض على قناة voyage الفرنسية وأيضا فى بعض دول أوربا ومن المتوقع أن يبث الفيلم فى نهاية ٢٠١٩ او بداية ٢٠٢٠، وسيقوم المخرج الفرنسىRomain Fleury بعمل سلسلة أفلام تكملة لهذا الفيلم الحالى بعنوان (le désert, la mort et l'éternité ) الصحراء الموت والخلود.



جانب من تصوير مشاهد الفيلم



جانب من تصوير مشاهد الفيلم



جانب من تصوير مشاهد الفيلم



جانب من تصوير مشاهد الفيلم



مدير المركز الصحفى للمراسلين الأجانب مع رومان فليري المخرج الفرنسي