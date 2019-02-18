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فيديو وصور.. وزير الشباب والرياضة يعلن إطلاق الأولمبياد النوعى الخامس بأسوان

الإثنين، 18 فبراير 2019 07:31 م
فيديو وصور.. وزير الشباب والرياضة يعلن إطلاق الأولمبياد النوعى الخامس بأسوان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة
أسوان - عبد الله صلاح
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افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بطولة الأولمبياد النوعى الخامس بالصالة المغطاة للقوات المسلحة بمدينة أسوان، بحضور سفراء 5 دول إفريقية، فى إطار تفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعلان مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى.

بدأت الفاعليات بإعطاء إشارة بدء الأولمبياد والتى تأتى مواكبة لتسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى 2019، بثلاث لغات "العربية والإنجليزية والفرنسية" فى حضور سفراء دول جنوب أفريقيا والكاميرون وأوغندا والنيجر وكينيا والجابون، بالإضافة إلى اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان.

انطلقت فعاليات الأولمبياد النوعي الخامس بأسوان ، تحت شعار مصر أفريقيا والذي يقام في الفترة من 18 وحتى 21 فبراير الجاري ، وشملت فاعليات الافتتاح، عروض فنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وفرقة فنية من كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، وعدد آخر من الفرق الفنية.

إطلاق الأولمبياد النوعى الخامس بأسوان (1)
 

إطلاق الأولمبياد النوعى الخامس بأسوان (2)
 

إطلاق الأولمبياد النوعى الخامس بأسوان (3)
 

إطلاق الأولمبياد النوعى الخامس بأسوان (4)
 

إطلاق الأولمبياد النوعى الخامس بأسوان (5)
 

 


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